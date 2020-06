Wat als Trump de presidentsverkiezingen verliest in november, maar dat niet aanvaardt? ‘Dan zal het leger hem uit het Witte Huis escorteren’, zei Joe Biden in ‘The Daily Show’.

De grootste zorg van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden is dat zijn opponent Donald Trump ‘de verkiezingen zal willen stelen’. Dat verklaarde hij woensdagavond in een interview met Trevor Noah van ‘The Daily Show’ op Comedy Central.

Hoe Trump dat precies zou doen, zei Biden niet. Hij verwees enkel naar de kritiek van de zetelende president op het stemmen per brief.

Vanwege de coronacrisis en het risico op besmetting – zeker als er in de herfst een tweede golf van het virus zou komen – gaan er steeds meer stemmen op om de kiezers de kans te geven van thuis uit te stemmen bij de presidents- en congresverkiezingen van 3 november.

De Republikeinen vrezen dat vooral de Democraten er voordeel uit halen als méér mensen deelnemen aan de verkiezingen. En dus kant Trump zich tegen stemmen per brief. Volgens hem zullen ‘stembussen gestolen worden, formulieren vervalst en handtekeningen nagemaakt’. Het leidde al tot een open oorlog met zijn favoriete medium Twitter.

Wat als… Trump niet weg wil?

En wat als Trump een overwinning van Biden niet aanvaardt en weigert het Witte Huis te verlaten? ‘Ja, daar heb ik al aan gedacht’, zegt de Democratische presidentskandidaat. Maar volgens hem zal het leger dan ingrijpen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze hem uit het Witte Huis zullen escorteren met de nodige spoed.’ Dat leidt Biden af uit de reactie van verschillende leden van de militaire top na de recente protesten in de VS. Ze spraken zich namelijk uit tegen de manier waarop de president de situatie aanpakt.

Als het stemmen per brief sterk een hoge vlucht neemt, vrezen sommige verkiezingsexperts en officials wel degelijk problemen. Dat bleek al bij sommige voorverkiezingen. Als grote aantallen kiesbrieven niet op tijd aankomen om te kunnen stemmen of om mee te tellen, kan de uitslag juridisch worden aangevochten. Het tellen van de stemmen zou ook veel langer kunnen duren, waardoor het verkiezingsresultaat pas dagen na 3 november bekend zou kunnen zijn.