Al bijna 300 kampplaatsen aangeboden via SOS Zomerkamp

Er zijn sinds 13 maart al 284 locaties voor zomerkampen aangeboden via het initiatief SOS Zomerkamp. In juni alleen al gaat het om 208 aanmeldingen.

Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van parlementsleden Hannes Anaf (SP.A) en Steven Coenegrachts (Open VLD).

Op 22 mei werd beslist dat de jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan, mits een aantal veiligheidsbeperkingen. Veel jeugdbewegingen zaten echter met de handen in het haar over hun kampplaatsen. Om jeugdbewegingen te helpen in hun zoektocht naar geschikte kampplaatsen werd de website www.soszomerkamp.be gepromoot. Op die website kunnen land- en tuinbouwers en andere grondeigenaars hun terreinen aanbieden als kampterrein.

Volgens minister van Jeugd Benjamin Dalle zijn er via de website intussen 284 kampplaatsen aangeboden, waarvan 208 in juli.

De CD&V-minister reageerde ook op de berichten dat jeugdbewegingen vooral in Wallonië af te rekenen krijgen met weigeringen en annulaties. Volgens Dalle zijn de regels in Vlaanderen duidelijk dankzij de draaiboeken die zijn uitgewerkt samen met jeugdorganisaties De Ambrassade en Bataljong.

Aan Franstalige kant was er volgens Dalle bij sommige lokale besturen wel wat verwarring over de interpretatie van de bubbel van 50 personen. ‘Sommige burgemeesters hebben dat geïnterpreteerd als een strikt maximum’, aldus Dalle. Maar volgens hem heeft Pierre-Yves Jeholet, de minister-president van de Franse Gemeenschap, daarover intussen duidelijk gecommuniceerd in het parlement van de Franse Gemeenschap. Er volgen wel nog meer gesprekken om eventuele resterende problemen op te lossen, aldus Dalle.