Rekenhof moet mondmaskerdeal onderzoeken

De Kamer zal het Rekenhof vragen een onderzoek te voeren naar de openbare aanbesteding die Defensie heeft uitgeschreven voor de aankoop van mondmaskers voor de Belgische bevolking. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) had daarvoor de voorzet gegeven, en Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) gaat daar op in na informele steun van de rest van het parlement.

Freilich had een orde van motie ingediend. Formeel gesproken had hij daarvoor een voorstel van resolutie moeten indienen. Maar omdat niemand zich verzette tegen een onderzoek, besliste voorzitter Dewael het Rekenhof daarover aan te schrijven.

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) had eerder al aangegeven geen graten te zien in een onderzoek. Volgens Open VLD-fractieleider Vincent Van Quickenborne gaat het echter om niet meer dan een ‘achterhoedegevecht’. ‘U hebt zich vastgebeten in dit dossier, maar dit belangt weinig mensen aan. Iedereen kan maskers kopen’, aldus Van Quickenborne.

Freilich was het daar uiteraard niet mee eens. ‘Dit is geen achterhoedegevecht. Dit staat elke dag in de krant’, aldus de Vlaamsnationalist. Hij benadrukte dat een onderzoek door het Rekenhof openbaar is, met bevindingen en aanbevelingen voor de toekomst.

Wassen

Premier Sophie Wilmès had eerder tijdens het vragenuurtje nog een reeks vragen gekregen over dezelfde mondmaskers. Die moeten op 30 graden worden gewassen en niet op 60 graden, zoals eerder werd voorgeschreven. Bovendien blijken die maskers per vijf te zijn verpakt, met slechts één handleiding per pakket, weten Georges Dallemagne (cdH) en Freilich.

De premier verwees naar het antwoord van Defensie op de kritiek op die aankoop en benadrukte dat de overheid steevast beslissingen heeft moeten nemen op crisismomenten en daarbij steeds de bescherming van de bevolking voorop heeft gesteld. ‘Achteraf kan je altijd zeggen wat je op welk moment had moeten doen.’

Strategische reserve

De overheid heeft intussen 71 miljoen chirurgische maskers en 5 miljoen FFP2-maskers verdeeld. In de strategische reserve zitten nu 14 miljoen chirurgische maskers en 3,3 miljoen FFP2-maskers, aldus de eerste minister.

Ze merkte ook op dat de algemene verdeling van maskers onder de hele bevolking in februari minder dringend was. We stonden toen voor de gedeeltelijke lockdown, wat het aantal contacten fundamenteel zou doen dalen, luidde het.