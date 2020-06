Op Facebook is een filmpje opgedoken van een racistisch incident tussen enkele klanten van boekenwinkel De Slegte in Leuven afgelopen maandag. ‘Ik heb het gefilmd om te tonen dat dergelijk racisme niet enkel iets is uit de Verenigde Staten’, zegt Joyce (24) uit Diepenbeek.

Joyce en haar vriend - zij geadopteerd uit China, hij afkomstig uit Afghanistan - waren overdonderd toen ze maandag in boekenwinkel De Slegte in Leuven werden uitgescholden door een andere klant. De twee wensen anoniem te blijven. ‘Toen ze ons zag, begon ze meteen tegen ons te roepen’, zegt Joyce.

‘Ik hoorde lawaai op de tweede verdieping en ging kijken’, zegt winkelbediende Sander. ‘Die vrouw bleef maar roepen. Toen ze doorhad dat het meisje aan het filmen was, werd ze echt kwaad. Toen mijn collega zei dat we de politie zouden bellen, is ze uiteindelijk vertrokken.’

Joyce diende voorlopig nog geen klacht in bij de politie. Ze zou graag eerst de naam van de vrouw kennen zodat het geen klacht tegen onbekenden moet worden. ‘Ik kreeg al veel reacties, sommige mensen zeggen dat ze ook al in gelijkaardige omstandigheden met haar in contact gekomen zijn. Sommigen vermoeden dat de vrouw psychologische problemen heeft. Als dat zo is, vind ik dat heel erg, maar het maakt nog niet goed hoe ze ons heeft behandeld. En dat doet niets af aan het feit dat we vaak met dergelijk racisme geconfronteerd worden’, besluit Joyce.

De Leuvense politie benadrukt dat voor dergelijke feiten zeker een klacht mag ingediend worden, ook zonder de identiteit van de dader te kennen.