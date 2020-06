Zaventemse school rekent ‘coronakosten’ aan

Op de maandelijkse schoolrekening van de leerlingen van de Zaventemse school ZAVO prijkt in juni een ‘administratieve en coronakost’ van 10 euro. Het staat de ouders vrij om deze rekening te betalen.

Dat meldt VTM Nieuws. De leerlingen van ZAVO gingen al sinds midden maart niet meer naar school. ‘Het is een kost die een vervanging is van onze normale administratieve kost’, klinkt het. De school wijst erop dat de vaste kosten wel gewoon doorlopen, en dat ook afstandsonderwijs geven kosten met zich meebrengt. De directie verduidelijkt ook dat het niet om een verplichting gaat.

De koepel van het katholiek onderwijs begrijpt de beslissing. ‘Scholen worden geconfronteerd met heel wat onvoorziene uitgaven door de coronacrisis. Het kan zijn dat scholen veel van die kosten moeten recupereren via de schoolfactuur’, zegt een woordvoerder aan VTM Nieuws.

De koepel vreest ook dat de beloofde bijdrage van 40 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor het dekken van de extra kosten toch onvoldoende zal zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst er in het VTM Nieuws op dat het geld nog niet verdeeld is. Hij noemt het dan ook ‘voorbarig’ om te concluderen of de kosten van de scholen al dan niet gedekt zullen zijn.