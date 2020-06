Turkije hoopt organisatie van Champions Leaguefinale te behouden: “Wij hebben er vertrouwen in”

Volgende week beslist het Uitvoerend Comité van de Uefa hoe de Europese bekers dit seizoen zullen worden afgewerkt. Istanbul staat voorlopig nog aangeduid als gaststad voor de finale van de Champions League. De Uefa zou andere opties bestuderen, onder meer Lissabon, Madrid en Frankfurt worden genoemd, maar de Turkse minister van Sport heeft vertrouwen in een goede afloop.

“Ik twijfel er niet aan dat de finale op de best mogelijke manier in Turkije zal doorgaan. Wij hebben er vertrouwen in dat we op 17 juni goed nieuws krijgen. We volgen het dossier van dichtbij op want het is belangrijk”, verklaarde Mehmet Kasapoglu op de Turkse televisie.

De finale van de Champions League stond op 30 mei geprogrammeerd in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul, waar vijftien jaar geleden Liverpool na een episch duel tegen AC Milan (3-3, 3-2 pen.) de beker met de grote oren won.

Turkije kende, in verhouding tot het inwonersaantal, relatief weinig slachtoffers van de coronapandemie (4.700 doden) en meent dat het de finale in veilige omstandigheden kan organiseren. Maar de locatie zal mee afhangen van het format dat de Uefa zal hanteren om de competitie, die nog in het stadium van de achtste finales zit, af te werken. Er zou worden nagedacht over een finaletoernooi op een neutrale locatie.