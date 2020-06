Kan ik als onbezoldigd medewerker nog beroepskosten bewijzen?

Als emeritus hoogleraar met opdracht begeleid ik wel nog doctoraatsonderzoeken en geef ik lezingen. Daarvoor wordt ik niet betaald, maar ik maak wel kosten, zoals verplaatsingen of het aankopen van documentatiemateriaal. Mag ik dit nog steeds inbrengen als beroepskosten nog inbrengen? Of kan ik deze kosten op een andere manier fiscaal recupereren?

Voor aftrek van kosten moet er sprake zijn van belastbare inkomsten. Bij gebrek aan betaling voor de betreffende activiteiten, is het dus in principe niet mogelijk om die kosten fiscaal in te brengen ...