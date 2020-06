Ik ben in het bezit van een bedrijfswagen. Bij de keuze van de wagen heb ik een persoonlijke bijdrage geleverd voor een aantal opties in de wagen. Op welke manier moet daarvan melding gemaakt worden in mijn aangifte?

Het principe is dat elke bijdrage die de werknemer (of bedrijfsleider) zelf betaalt voor zijn firmawagen, in mindering mag komen van het belastbare voordeel van alle aard. Dat geldt ook als de eigen bijdrage ...