In 2023 staat op de plek waar Hitler is geboren een nieuw politiecommissariaat. ‘We moeten de plek neutraliseren’, vindt de Oostenrijkse regering.

Het huis in het Oostenrijkse Braunau am Inn, waar Adolf Hitler in april 1889 het levenslicht zag, staat sinds 2011 leeg. De staat had de eigenares van het huis onteigend nadat een Russische politicus ...