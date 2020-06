Lufthansa zet 22.000 jobs op de helling

De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft berekend dat door kostenbesparingen en het inkrimpen van de vloot maar liefst 22.000 jobs kunnen wegvallen. Tegen 22 juni wil het een akkoord daarover onderhandelen met de vakbonden.

‘Als we in deze crisis niet significant besparen op de personeelskosten, zullen we de kans op een betere herstart missen en riskeren we dat de Lufthansa Groep zwakker uit de crisis komt.’ Dat zegt Michael Niggemann, de HR-directeur van de grootste Europese luchtvaartmaatschappij.

Lufthansa lijdt onder de (corona)crisis in de luchtvaart. Ceo Carsten Spohr zei vorige week al dat hij aan plannen werkt om te snoeien in de uitgaven. Ook wil hij onderdelen van de groep verkopen. En dat allemaal om de luchtvaartmaatschappij aan te passen aan de krimpende reismarkt en om een deel van de steun van de Duitse overheid terug te kunnen betalen.

De Duitse carrier bereikte een akkoord met de Duitse overheid over 9 miljard euro staatssteun. In ruil daarvoor moet Lufthansa 24 start- en landingsrechten op de belangrijke luchthavens van Frankfurt en München afstaan aan de concurrentie. De aandeelhouders moeten het plan nog goedkeuren. Dat zal gebeuren op een buitengewone algemene vergadering op 25 juni.

Vakbond: ‘26.000 mensen getroffen’

De groep, die in het eerste kwartaal een verlies van miljarden euro leed, telt zo’n 138.000 werknemers. Oorspronkelijk zouden er slechts 10.000 jobs in het gedrang komen. Maar omdat er nog meer in de vloot wordt geknipt, loopt dat getal verder op. Bovendien wil het bedrijf overtollige bediendenfuncties schrappen en zijn diensten aan andere bedrijven verminderen.

Zowat de helft van de jobs zou in Duitsland verdwijnen. Maar Lufthansa is ook actief in Zwitserland, Oostenrijk en uiteraard ook in België, met Brussels Airlines. Bij de Belgische luchtvaarmaatschappij onderhandelen directie en vakbonden al over een personeelsbesparing van 800 voltijdse equivalenten (vte’s).

De vakbonden reageerden al kort op de besparingsplannen van Lufthansa. Volgens Ufo, de vakbond voor cabinepersoneel, heeft het plan een impact op 26.000 mensen.