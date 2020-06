Sumoworstelaars redden wanhopige vrouw van verdrinkingsdood

Een groepje heldhaftige sumoworstelaars heeft in Japan het leven gered van een vrouw die in een kanaal was gesprongen.

De atleten waren ‘s ochtends aan het werk in hun trainingscentrum in Tokio toen ze plots de angstkreten van de 30-jarige vrouw hoorden. Die was in het kanaal gesprongen om zichzelf het leven te ontnemen, maar in het water begon ze te roepen om hulp.

Een eerste passant trachtte de jonge vrouw op het droge te krijgen, maar moest zijn poging staken. De toegesnelde sumoworstelaars kenden meer succes en kregen haar uit het kanaal.

De vrouw werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht en zou het inmiddels goed stellen.

De sumoworstelaars kregen intussen een dankbrief van de politie voor hun interventie.