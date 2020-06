Mobiliteitsminister Peeters stuit op onbegrip na vlucht Brussel-Antwerpen

Mileuorganisaties en oppositie zijn niet te spreken over een bijzonder korte vlucht die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) dinsdag nam. Het traject Brussel - Antwerpen kaderde in een stunt om de heropening van lokale luchthavens in de kijker te zetten.

‘Veel gekker moet het toch niet worden’, klinkt het bij de Bond Beter Leefmilieu. De beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters om dinsdag in Brussel in een vliegtuig te stappen en nog geen vijftig kilometer verder weer uit te stappen in Antwerpen is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Het initiatief kwam van de CEO's van de luchthavens van Antwerpen en Oostende en de Limburgse luchtvaarondernemer Philippe Bodson van ASL Fly. Peeters wou daarmee de heropening van verschillende regioluchthavens en de pas vrijgemaakte staatssteun daarvoor onder de aandacht brengen.

Klimaatcrisis

Onder andere Greenpeace vraagt zich af of de klimaatcrisis aan de minister voorbij is gegaan. WWF spaart de kritiek niet. ‘Regionale luchthavens zijn helemaal niet essentieel en een bron van schadelijke en perfect vermijdbare CO2-uitstoot’, zegt woordvoerder Koen Stuyck. Ook de oppositie richt haar pijlen op Peeters. ‘Een compleet verkeerd signaal’, zegt Vlaams Parlementslid Imade Anouri van Groen. ‘In verschillende buurlanden worden korte vluchten afgeschaft en wordt er in de plaats geïnvesteerd in treinverbindingen. Ik zou toch liever zien dat de minister van Mobiliteit daarin vooroploopt, in plaats van een luchtvaartbedrijf een hart onder de riem te steken. Zakenmannen kunnen perfect met de trein naar Europese bestemmingen, als er maar wordt geïnvesteerd in hogesnelheidsverbindingen.’

Een treinrit tussen Brussel en Antwerpen neemt een kleine veertig minuten in beslag.

Essentiële pijler

Peeters verdedigt zich voor de persvlucht met het argument dat zakenvluchten een essentiële pijler vormen voor regionale luchthavens. ‘Ik wou extra media-aandacht krijgen voor de heropstart van die luchthavens’, zegt ze. Nieuwe initiatieven zijn daarbij volgens haar nodig om het financieel model van regioluchthavens robuust te maken. 'Ik ben ervan overtuigd dat de regionale luchthavens een toekomst hebben in Vlaanderen gezien hun economisch belang. Uiteraard moet de luchtvaartsector ook initiatieven nemen om duurzamer te worden. Zij werken daar samen met de overheden aan en die initiatieven ondersteun ik volop', laat Peeters weten. Toch begrijpt ze dat het gegeven signaal misschien niet helemaal correct was. 'Mobiliteit en duurzaamheid zullen hand in hand moeten gaan. Ik heb dan ook begrip voor de kritiek op de vlucht. Mijn aanwezigheid op de persconferentie zelf had moeten volstaan.'