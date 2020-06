Anna Wintour: ‘Vogue heeft niet genoeg gedaan voor zwarte medewerkers’

Anna Wintour (70), al meer dan veertig jaar aan het hoofd van modebijbel Vogue, geeft toe dat ze niet genoeg kansen heeft gegeven aan mensen van kleur. De hoofdredactrice excuseert zich ook voor ‘pijnlijk en ongepast’ materiaal.

Ook Vogue moet in eigen boezem kijken naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten. In een interne nota geeft Anna Wintour toe dat Vogue te weinig gedaan heeft voor zwarte medewerkers en designers. ‘Ik weet dat Vogue niet genoeg manieren heeft gevonden om ruimte te geven aan zwarte redacteurs, fotografen, designers en andere makers’, schrijft Wintour. ‘We hebben ook fouten gemaakt, door verhalen of afbeeldingen te publiceren die pijnlijk of intolerant zijn. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die fouten op.’

‘Het kan niet gemakkelijk zijn om een zwarte medewerker te zijn bij Vogue, en er zijn te weinig van jullie’, gaat de hoofdredactrice verder. ‘Het is niet genoeg om te zeggen dat we het beter zullen doen, maar dat zullen we - en weet dat ik jullie input waardeer. Ik luister en wil jullie feedback en advies horen, als je dat wenst te delen.’

‘Veel meer werk te doen’

Wintour is wel trots op het werk dat ze de afgelopen dagen op de site hebben gebracht, dat focust op de huidige antiracismebeweging. ‘Maar ik weet dat er veel meer werk te doen is’, schrijft ze. ‘Aarzel alsjeblieft niet om me direct aan te spreken.’ Dat is uniek: Wintour staat bekend als een gesloten boek.

Eerder deze week moest Adam Rapoport ontslag nemen nadat er foto’s waren opgedoken van hem met een bruingeschilderd gezicht. Hij was hoofdredacteur van eettijdschrift Bon Appétit, van dezelfde uitgeverij als Vogue. Redacteurs van Bon Appétit klaagden ook de oneerlijke verloningen voor mensen van kleur aan. Daarom rijst nu de vraag: is de nota van Wintour niet vooral symboolpolitiek? Uiteindelijk staat ze al sinds 1988 aan het hoofd van het blad, en kondigt ze nu pas verandering aan voor een problematiek die niet nieuw is.

Eerste zwarte model op de cover in 1966

In september 2018 was Beyoncé het eerste model op de cover dat gefotografeerd werd door een Afro-Amerikaanse fotograaf, de 23-jarige Tyler Mitchell. Vogue bestond toen al 123 jaar. In 1966 zette het magazine voor het eerst een zwart model op de cover, Donyale Luna op de Britse editie.

Donyale Luna op de Britse editie in 1966. Foto: Vogue

De historische cover met Beyoncé. Foto: Vogue

Voormalig redacteur André Leon Talley schreef in zijn memoires, The Chiffon Trenches, dat Wintour hem had laten vallen wegens ‘te oud’ en ‘te dik’. Hij vindt ook dat Wintour hem te weinig heeft bedankt voor de inbreng die hij had voor die cover uit 2018. ‘Niemand verstond hoe ontzettend belangrijk dat was, gewoonweg omdat ze daar niet toe in staat zijn. Niemand uit mijn tijd heeft de wereld door zwarte ogen gezien.’