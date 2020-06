Unilever wordt eenzijdig Brits

Levensmiddelenfabrikant Unilever verhuist zijn hoofdzetel definitief naar Londen. Het op papier Brits-Nederlandse bedrijf wordt daarmee officieel Brits.

Unilever, dat naast voedingsmiddelen ook schoonmaak- en verzorgingsproducten maakt, zal op papier niet langer een multinationaal bedrijf zijn. De fabrikant bezat zowel in Rotterdam als Londen een hoofdkantoor, maar zal van die laatste officieel zijn hoofdzetel maken. Daarmee wordt het op papier dus een Brits bedrijf.

De beslissing zorgt voor onrust in Nederland, al laat Unilever weten dat er geen onmiddellijke gevolgen zijn voor onze noorderburen. Het kantoor in Rotterdam sluit niet en er gaan geen banen verloren. De beslissing om enkel in Londen hoofdkantoor te houden, zat twee jaar geleden al in de pijplijn. Dat gebeurde onder druk van de Britse aandeelhouders die zagen hoe Nederland zich kantte tegen een mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. Die is uiteindelijk ook niet doorgegaan.

Versimpelde structuur

De beslissing valt ook in het kader van een versimpeling van de structuur. Half mei werd de Nederlandse regering al ingelicht. Volgens de NOS betreurt het kabinet het besluit dat er niet voor een hoofdzetel in Nederland is gekozen. Unilever stelde daarbij wel nogmaals gerust dat de 2500 werknemers en 4500 toeleveranciers niet voor hun toekomst moeten vrezen. Het bedrijf behoudt ook een splinternieuw onderzoekscentrum op een campus van de universiteit van Wageningen waar research naar voedselproductie wordt gedaan. Elders in het land staan onder andere fabrieken van ijsproducent Ben & Jerry’s die ook onder het concern vallen.