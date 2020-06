Minder dan 100 patiënten op intensieve zorg

De afgelopen 24 uur vielen opnieuw 16 doden, er waren 19 opnames in het ziekenhuis voor covid-19. Op intensieve zorg liggen nog 99 patiënten die behandeld worden voor covid-19.

De ziekenhuizen verzorgen in totaal 482 patiënten met covid-19, er waren 19 nieuwe opnames. Op intensieve zorg liggen nog 99 mensen, dat is een daling van 3 de afgelopen 24 uur.

Er zijn 142 nieuwe bevestigde besmettingen vastgesteld, in totaal staat de teller op 59.711 voor ons land. Van die nieuwe gevallen wonen er 78 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 30 in Brussel.

Er werden 61 mensen ontslagen uit het ziekenhuis de afgelopen 24 uur, in totaal werden al 16.453 mensen ontslagen en genezen verklaard sinds 15 maart.

Zestien landgenoten stierven de afgelopen 24 uur, in totaal lieten 9.636 het leven door het virus.

Alle trends blijven dalen. Het aantal besmettingen daalt met vier tot vijf procent per dag, het aantal nieuwe opnames daalt met drie tot vijf procent per dag, het aantal patiënten op intensieve zorg daalt met vijf procent per dag, het aantal overlijdens daalt met vijf tot zes procent per dag.