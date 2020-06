Klara duikt de zomer in met concertmarathon

‘Klara on tour’ reist langs zes locaties, voor concerten met klassieke muzikanten van bij ons. ‘Een ode aan de muziek en aan de festivals’ zegt Chantal Pattyn.

Klara zag eerst het eigen lentefestival en daarna Jazz Middelheim wegvallen. In volle coronacrisis moest de cultuurzender van de VRT zich buigen over de vraag hoe er toch nog live muziek viel uit te zenden. Nethoofd Chantal Pattyn en elf partners uit de muzieksector kwamen uit bij Klara on tour, een concertmarathon op zes locaties in Vlaanderen en Brussel. Helaas niet voor een live publiek, maar wel een hele dag lang te beluisteren op de radio en in beeld te volgen via livestream en op Pickx van Proximus.

De huiskamerconcerten van Studio Brussel en Bel Jazz Fest op het dak van Flagey gingen vooraf met deze formule. Niet altijd zat de sfeer daarbij juist. ‘We gaan geen lege zalen tonen’, zegt Pattyn. ‘Het is al erg genoeg: deze sector bloedt. ‘Klara on tour zal focussen op de muzikanten, die optreden op kleinere podia. De selectie is gemaakt door de partnerorganisaties, maar ze ademt het DNA van Klara: van oude muziek en jazz tot vocale solisten van de Munt of een accordeonist als Gwen Cresens. Ter plekke en in de studio passeert intussen een stoet van gasten. Met onder meer de intendanten van orkesten, die volop op nieuwe ideeën broeden.’

Zwembad

Het evenement wil vooral een positief signaal geven. Het wil een ode zijn aan de muziek en aan de klassieke festivals die er deze zomer helemaal anders zullen uitzien. Een hart onder de riem ook van de Belgische muzikanten die nu zonder opdrachten zitten.

Pattyn: ‘We zijn niet gaan grasduinen in de gesneuvelde festivalaffiches. Je kan die formule niet zomaar kopiëren. Op het menu staan korte concerten van een half uur, die rekening houden met de anderhalvemeterregeling. Zowel voor de muzikanten als de opnamecrew. Vooral kleinere ensembles komen aan bod: de maximale bezetting is sterk afhankelijk van de grootte van het podium.’

Intussen broedt een muziekcentrum als De Bijloke op zomerconcerten en Gent Festival op een coronaproof editie in september. Dus toch live muziek voor een publiek binnenkort? Pattyn: ‘Wie buiten dingen kan doen, heeft deze zomer een streepje voor. Maar het blijft afwachten: zal het publiek er ook voor buitenkomen? Ook wij hebben gespeeld met gekke ideeën. Even lag er een voorstel op tafel om een kwartet te laten spelen in het zwembad van De Singel. Je mag dromen, maar uiteindelijk bleek dit akoestisch niet realiseerbaar.’