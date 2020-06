Overheid en bedrijven kibbelen over vakantiegeld

Werknemers die de voorbije maanden op tijdelijke werkloosheid stonden, krijgen voor niet-gewerkte dagen toch vakantiegeld uitbetaald. Het kostenplaatje van in totaal 600 miljoen euro komt bij de werkgever terecht die dat nu op de staat wil afschuiven. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Ook in 2021 zullen vakantiegelden via een ingewikkelde formule uitbetaald worden voor de gewerkte dagen van 2020. Vraag is maar hoe dat geregeld zal worden voor werknemers die door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid terecht kwamen.

600 miljoen euro

Om de koopkracht te waarborgen werd bij het begin van de crisis toch beslist het recht op vakantiegelden te behouden. In een normale situatie van overmacht vervalt dat recht. In overleg met de sociale partners werd afgesproken dat bedrijven toch een som opzij moeten zetten voor hun werknemers.

En dat kostenplaatje loopt behoorlijk op. Voor de bedienden en arbeiders samen wordt een bedrag van 600 miljoen euro geraamd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat niet te springen om bedrijven die kosten te laten betalen. ‘Toen de beslissing viel, dachten we nog dat werknemers maar kortstondig tijdelijk werkloos zouden zijn. Nu weten we wel beter’, zegt directeur-generaal Monica De Jonghe in De Tijd.

Bedrijven die door de coronacrisis al op kosten werden gejaagd, kunnen zo’n meerkost missen als kiespijn. ‘Net zomin als werknemers iets aan de coronacrisis kunnen doen, kunnen de bedrijven er iets aan doen. Net de bedrijven die het zwaarst zijn getroffen, krijgen de rekening gepresenteerd’, aldus De Jonghe.

Geen ruimte in begroting

Zowel werkgevers als vakbonden hopen dat de overheid tussenkomt. Maar daar knelt uiteraard ook een schoentje. Met een begrotingstekort dat dit jaar al dreigt op te lopen tot 50 miljard euro, is een bijkomende factuur geen geschenk. Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) wenst voorlopig niet te reageren op de situatie. Ze laat weten dat de onderhandelingen tussen de verschillende actoren nog gaande zijn.