Meerderheid opteert voor monitoringsysteem tegen discriminatie

Nadat een resolutie voor praktijktesten gisteren in het Vlaams Parlement werd weggestemd, laten de meerderheidspartijen een ballonnetje op om discriminatie aan te pakken met een monitoring- en sensibiliseringssysteem .

Nu racisme en discriminatie weer hoog op de politieke agenda staan, komen verschillende maatregelen ook weer ter sprake. Van de vaak genoemde praktijktesten, waarbij huurders of werkgevers door mystery callers bijvoorbeeld getest kunnen worden op inconsistenties, zal niet meteen werk gemaakt worden. Een resolutie werd gisterennamiddag in het Vlaams halfrond weggestemd. Meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en N-VA toonden zich, samen met Vlaams Belang geen voorstander.

Afspraken met de sector

In plaats daarvan wil het werk maken van een monitoringsysteem waarin bedrijven en sectoren via data opgevolgd worden, waarna er bij problemen bijgestuurd kan worden. ‘Op basis van de monitoring kunnen we per sector fijnmazige afspraken maken, zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld. Zo bouwen we ook verder aan het draagvlak tegen discriminatie’, klinkt het.

In de resolutie wordt ook in het onderwijs sterker ingezet op sensibilisering. Zo moeten leerkrachten in spé van in de opleiding al leren omgaan met diversiteit en zal men proberen meer leerkrachten met een migratieachtergrond voor de klas te krijgen. Herinneringseducatie voor zowel jongeren als volwassenen moet er vervolgens voor zorgen dat Vlamingen leren omgaan met een inclusieve samenleving waar geen plaats is voor racisme en discriminatie. Online wordt tenslotte gewerkt aan het verlagen van drempels voor meldpunten.

Tijd van grote woorden voorbij

De linkse oppositiepartijen reageerden gisteren alvast teleurgesteld op het stemgedrag van de meerderheid. ‘Na de veelbelovende uitspraken van Sihame El Kouakibi, Alexander De Croo en Egebert Lachaert over het belang van praktijktesten, stemt Open VLD ons voorstel om die in te voeren weg in het Vlaams parlement. Collega’s, de tijd van grote woorden is voorbij, now it’s time to act’, viseerde SP.A-parlementslid Hannelore Goeman voornamelijk de Vlaams liberalen gisteren op Twitter.