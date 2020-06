De grootste Belgische fashion retailer, FNG Group (Brantano, CKS, Claudia Sträter...), boekt een recordverlies van bijna 300 miljoen euro. Eén derde heeft te maken met dubieuze internationale transacties.

Het verlies van 292,1 miljoen euro dat FNG publiceert over het afgelopen boekjaar is gigantisch en vrijwel even groot als de opgetelde omzet van kledingketen ZEB én schoenenverkoper Torfs samen ...