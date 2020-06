Studie Adecco: ‘Belgische regering in Europese middenmoot voor economische steunmaatregelen’

De Belgische regering bevindt zich in de Europese middenmoot op het vlak van de getroffen maatregelen om de economie en de arbeidsmarkt draaiende te houden tijdens de coronacrisis, vooral door de invoering van de tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit een internationale studie in tien Europese landen, de Verenigde Staten en Japan door uitzendgroep Adecco. Het Belgische bbp en de werkloosheidsgraad zullen minder hard getroffen worden dan in verschillende andere landen.

Voor de studie werd een analyse gemaakt van Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zwitserland, Zweden en Duitsland scoren het best. Spanje en het Verenigd Koninkrijk moeten dan weer de hardste klappen vrezen. België haalt dan weer de middenmoot.

‘De Belgische regering maakte de regeling omtrent arbeidsduurvermindering toegankelijker voor werknemers’, zegt Bettina Schaller, woordvoerder van de uitzendgroep. ‘Door elke vorm van tijdelijke werkloosheid te beschouwen als overmacht, konden werknemers in België gemakkelijker terugvallen op een dagvergoeding bovenop hun looncompensatie. De gemiddelde koopkracht van de Belgen bleef daardoor behouden.’

Uit het rapport van Adecco blijkt dat het Belgische bbp en de werkloosheidsgraad in ons land minder zwaar zullen worden getroffen dan in anderen. De coronacrisis deed volgens het rapport het in januari voorspelde Belgische bbp dalen met 8,4 procent. Zes andere landen, waaronder Frankrijk (-9,5 procent) en Spanje (-11 procent), moeten dan weer rekening houden met een zwaardere terugval. De werkloosheidsgraad zou in ons land door de coronacrisis stijgen met 34,6 procent. Vijf landen doen slechter, zoals het Verenigd Koninkrijk (+81,1 procent), Nederland (103,4 procent) en de Verenigde Staten (+148,6 procent).

Twee beleidsmaatregelen beïnvloedden de economische situatie het hardst tijdens de crisis, aldus Adecco. ‘Enerzijds is het cruciaal dat landen regelingen rond arbeidsduurvermindering tijdig en effectief implementeren. Anderzijds blijkt de omvang van de financiële stimuli die de overheid bereid is vrij te maken ter ondersteuning van de economie, een doorslaggevende factor’, klinkt het. ‘In grote lijnen kunnen we stellen dat landen die snel reageerden met economische steunmaatregelen en werknemers zoveel mogelijk aan het werk hielden, de betere resultaten neerzetten.’

De analyse gebeurde op basis van verschillende belangrijke macro-economische indicatoren op verschillende tijdstippen: januari-februari voor de COVID-crisis, maart-april tijdens de COVID-periode en mei als follow-up. De indicatoren van de VS en Japan werden niet in maart-april, maar in mei gemeten. In het rapport geeft Adecco ook nog enkele beleidsaanbevelingen.