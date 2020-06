Dodelijk duo Müller-Lewandowski doet het opnieuw voor Bayern, dat op koers blijft voor ‘treble’

Bayer Leverkusen mag het in de finale van de Duitse beker opnemen tegen Bayern München. De ploeg uit Beieren kende in de eigen Allianz Arena uiteindelijk nog veel moeite met Eintracht Frankfurt: 2-1.

Het elftal van trainer Hansi Flick had Frankfurt vanaf minuut 1 bij de tang. Goalgetter Robert Lewandowski miste in de 8e minuut nog een door Thomas Müller voorgezette opgelegde kans, maar enkele minuten later was het alsnog raak. Ivan Perisic (ex-Club Brugge) was het eindstation van een Bayern-aanval, waarbij Müller wederom de aangever was. Goed voor assist nummer 23.

Frankfurt mocht van geluk spreken de rust met slechts een 1-0 achterstand te halen. Bayern dicteerde het spel volledig, maar maakte er maar een.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Pool/dpa

Hangen en wurgen

Na rust kwam Eintracht langzaam wat beter in de wedstrijd. Omdat Bayern niet echt doordrukte, scoorde Danny Da Costa uit de kluts ineens de 1-1 in de 69e minuut. Op assist van Daichi Kamada (ex-STVV). Maar lang duurde de gelijke stand niet. Een kleine tien minuten later zette Bayern aan. Via Alphonso Davies en Josua Kimmich kwam de bal bij Lewandowski, die de bal in een leeg doel tikte. In eerste instantie werd er buitenspel gegeven, maar uit beelden bleek dat daar geen sprake van was: 2-1. Doelpunt nummer 45 van het seizoen voor de Poolse spits.

Vervolgens kreeg Der Rekordmeister het toch weer lastig in eigen huis. Met hangen en wurgen werd de winst en een plek in de finale binnengesleept. Op 4 juli in Berlijn treft Bayern het Bayer Leverkusen van toptalent Kai Havertz. ‘Der Rekordmeister’ blijft zo op koers voor een ‘treble’ want het gaat aan kop in de competitie en is ook nog actief in de Champions League.