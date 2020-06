J.K. Rowling: ‘Ik was slachtoffer van huiselijk geweld en seksueel misbruik’

J.K. Rowling, auteur van de Harry Potter-boeken, was als kind het slachtoffer van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Dat zegt ze naar aanleiding van de kritiek op haar eerdere uitspraken over transgenderpersonen.

‘Als je het concept van een biologische seksebepaling uitwist, zorg je er ook voor dat veel mensen een deel van hun leven niet meer kunnen bespreken. Het is geen haat om de waarheid te spreken’, schreef J.K. Rowling op Twitter. Ze deed dat nadat ze kritiek kreeg omdat een artikel over ‘mensen die menstrueren’ sprak. De schrijfster vond dat er korter door de bocht gegaan moest worden en over ‘vrouwen’ gesproken moest worden.

Op die uitspraak kwam veel kritiek, bijvoorbeeld van Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe, omdat het transgenderpersonen buiten beschouwing laat. In december steunde ze Maya Forstater, die ook onder vuur kwam te liggen door transfobe tweets. Om haar eerdere uitspraken te kaderen, schreef Rowling een persoonlijk essay. Daarin schrijft ze onder andere dat ze al een tijd lastiggevallen wordt door transgender activisten. Maar ook dit essay stoot op kritiek, omdat het transvrouwen als gevaarlijke en op vrouwen beluste mannen wegzet.

Ontsnappen aan vrouwelijkheid

De 54-jarige auteur pent ook haar persoonlijke redenen neer om tegen gender (het sociologische aspect) en voor sekse (het biologische aspect) te zijn. ‘Ik heb me al afgevraagd of ik een transitie had willen starten, als ik dertig jaar later geboren zou zijn’, schrijft Rowling. ‘Het zou enorm verleidelijk geweest zijn om te ontsnappen aan vrouwelijkheid.’

Als tiener worstelde ze met een obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Voor het eerst schrijft Rowling ook dat ze huiselijk geweld en seksueel misbruik heeft meegemaakt. ‘Niet omdat ik me schaam, maar omdat het traumatisch is om eraan te denken’, schrijft ze. Ze voegt eraan toe dat ze niet gelooft dat transpersonen een bedreiging zijn, maar dat ze bezorgd is omdat ze kwetsbaar zijn, al komt die uitspraak met een serieuze en ontzettend controversiële ‘maar’. ‘Ik wil dat transvrouwen veilig zijn. Maar op hetzelfde moment wil ik meisjes en vrouwen niet minder veilig laten zijn.’

Rowling is bang dat het voor hen minder veilig is als mensen hun gender kunnen veranderen zonder dat een operatie of hormonen nodig zijn. ‘Als je de deuren van wc’s en paskamers opent voor eender welke man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is, dan open je de deur voor alle mannen die binnen willen komen.’ Die transfobe uitspraak leverde Rowling online al veel kritiek op.

‘Meest misogyne tijd’

‘We leven in de meest misogyne tijd die ik heb meegemaakt’, schrijft Rowling. ‘Nog nooit heb ik vrouwen zo gedenigreerd en gedehumaniseerd zien worden als nu.’ Ze noemt daarbij Trump en zijn ‘grab them by the pussy’-uitspraak. ‘Overal worden vrouwen gezegd dat ze moeten zwijgen en gaan zitten, of anders.’

En waarom lag de auteur dan wakker van het feit dat er ‘mensen die menstrueren’ stond in plaats van vrouwen? ‘De “inclusieve” taal die vrouwelijke mensen “mensen met vulva’s” noemt is dehumaniserend en kleinerend’, vindt Rowling.

De volledige brief kunt u hier lezen.