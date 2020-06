Mediahuis schrapt bijna zeventig jobs in Nederland

Mediahuis Nederland, een Nederlandse dochteronderneming van de gelijknamige Belgische mediagroep, is van plan om zowat zeventig banen te schrappen op zijn advertentie-afdeling. De stap is ingegeven door de coronacrisis, zo heeft de directie van de onderneming gezegd in De Telegraaf, een van de merken van Mediahuis Nederland.

‘Journalistiek en met de abonnementen gaat het goed, maar op de advertentiemarkt zien we dat veel klanten hun marketingbudgetten hebben teruggedraaid, zoals reisorganisaties die grote klanten van ons zijn’, legt financieel directeur Koos Boot uit. ‘We hebben van eerdere crises geleerd dat een deel van de advertentieomzet die wegvalt, later ook niet meer terugkeert.’

Op de advertentieafdeling van Mediahuis Nederland werken ongeveer 160 mensen. De onderneming, die onder meer ook het Noordhollands Dagblad uitgeeft, telt in totaal ruim duizend medewerkers. De ontslagen zouden niet alleen vallen onder verkopers van advertenties, maar ook bij medewerkers die betrokken zijn bij de plaatsing ervan.

Op andere afdelingen wordt niet ingegrepen. ‘We zijn nog steeds winstgevend’, benadrukt Boot in de krant. ‘Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de omstandigheden op de advertentiemarkt. Die gaat achteruit door corona en de economische ontwikkelingen en er is veel concurrentie van Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook.’