Advocaten van verdachte verdwijning McCann trekken zich terug

De advocaten van de Duitse verdachte in de zaak-McCann, Christian B., hebben hun mandaat neergelegd. Ze lieten dit aan de bevoegde autoriteiten weten, zo deelden de advocaten Jan-Christian Hochmann en David Volke mee. Waarom ze hun mandaat neerleggen, wilden ze woensdag niet zeggen.

De twee advocaten werden naar eigen zeggen vorige week door de 43-jarige beschuldigde belast met zijn verdediging. Christian B., die eerder meermaals veroordeeld werd voor seksuele misdrijven, ook op kinderen, zit momenteel in Kiel een gevangenisstraf uit in een andere zaak.

Vorige woensdag maakten de Duitse federale recherche (BKA) en het parket van Braunschweig verrassend bekend dat de 43-jarige verdacht wordt van moord op Maddie. Het toen 3-jarige Britse meisje Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit een vakantieresort in het Portugese Praia da Luz. De rechercheurs in Duitsland zijn ervan overtuigd dat het kind dood is.