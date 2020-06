Terwijl we naar de ziekenhuizen keken, trof corona de woonzorgcentra

Afgelopen weken voltrok zich in de verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen een stille ramp.

Terwijl vanaf het begin van de coronacrisis alle ogen gericht waren op de ziekenhuizen, vielen de meeste slachtoffers op locaties die daar totaal niet op voorzien waren. Veerle Beel en Ruud Goossens maakten een reconstructie van waar het misliep.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Ruud Goossens en Veerle Beel | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Annelies Vanderoost en Lise Bonduelle | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.