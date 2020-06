Kevin De Bruyne en Manchester City weten begin juli of ze écht twee jaar niet in Europa mogen voetballen

De hoorzittingen over het beroep van Manchester City voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in het Zwitserse Lausanne zijn woensdag beëindigd. De Citizens gingen niet akkoord met de beslissing van de Uefa half februari om de club van Kevin De Bruyne voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal. De gesloten zittingen, die vanwege de coronacrisis via videoconferentie plaatsvonden, waren maandagmorgen gestart. Een beslissing mag in de eerste helft van juli verwacht worden.