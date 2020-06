HBO Max haalt ‘Gone with the wind’ uit aanbod wegens racisme

De film ‘Gone with the wind’ is niet meer beschikbaar op HBO Max. De vooroordelen in de film uit 1939 ‘waren toen fout, en vandaag ook’, zegt de streamingdienst.

De film over de Amerikaanse burgeroorlog lag al langer onder vuur vanwege de representatie van slavernij. ‘Gone with the wind is een product van zijn tijd’, schrijft HBO Max, dat de vooroordelen afkeurt. ‘De racistische afbeelding was toen fout, en dat is het vandaag ook.’ De film zal later opnieuw beschikbaar zijn, maar dan met historische context.

Het verhaal speelt zich af op een plantage in Georgia tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de negentiende eeuw. Toen wilden de Zuidelijke Staten (de Confederatie) slavernij behouden, maar de Noordelijke Staten (de Unie) wilden dat afschaffen. Georgia behoorde tot de Confederatie. Zwarte Amerikanen worden in Gone with the wind afgebeeld als tevreden ex-slaven en huisbedienden. In het licht van de huidige protesten tegen racisme en politiegeweld, besloot HBO Max dan ook om de film (tijdelijk) niet aan te bieden.

‘Geschiedenis die er nooit was’

De beslissing komt er één dag nadat John Ridley, schrijver voor 12 years a slave, een opiniestuk schreef in The Los Angeles Times dat vroeg om de film te verwijderen. ‘Wanneer de film de gruwelen van slavernij niet negeert, houdt het pijnlijke stereotypes in stand over mensen van kleur’, schreef Ridley. De film ‘kijkt sentimenteel naar een geschiedenis die er nooit was’.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Mitchell en is vier uur lang. De legendarische uitspraak ‘frankly, my dear, I don’t give a damn’ leeft tachtig jaar nadat de film is verschenen nog verder.

Eerste Oscarnominatie voor Afro-Amerikaan

Gone with the wind won maar liefst acht Oscars. Actrices Vivian Leigh en Hattie McDaniel wonnen allebei een Oscar voor hun acteerprestaties. Daarmee schreef McDaniel geschiedenis als de eerste Afro-Amerikaan die werd genomineerd voor een Academy Award. Gone with the wind staat sinds 2009 in het Guiness Book of Records als de meest lucratieve film aller tijden.

Het is lang niet de enige film die onder vuur ligt. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld besloten openbare omroep BBC en streamingdienst Netflix om afleveringen van Little Britain te verwijderen omdat er ‘blackface’ in voorkomt: een personage had het gezicht zwartgeverfd. De acteurs hebben er nu zelf spijt van. Verder worden ook politieseries zoals Cops en Live PD niet meer getoond op enkele Amerikaanse zenders.

Disney+, een andere streamingdienst, kondigde in 2019 al aan dat het waarschuwingen zou plaatsen bij films die racistische stereotypes bevatten, zoals Dumbo, Jungle book en Peter Pan. Pocahontas en Aladdin zouden zo’n waarschuwing niet krijgen.