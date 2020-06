Techbeurs grote winnaar van coronacrisis

De Amerikaanse technologie-index doorbrak dinsdagavond voor het eerst even de grens van de 10.000 punten en staat sinds de oprichting in 1971 op een absoluut recordniveau. En dat ondanks een diepe economische crisis. Ooit voor durvers en mensen die graag risico nemen, nu een van de veiligste en best renderende beurzen.

Twee crisissen geleden. De techbeurs Nasdaq stond toen in volle belangstelling. In negatieve zin, wel te verstaan, omdat de beurs in het epicentrum van de dotcomcrash (2000-2001) stond en de daaraan gepaard ...