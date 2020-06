Prins Joachim krijgt boete van 10.400 euro na twee feestjes in Spanje

Prins Joachim (28) moet in Spanje een boete van 10.400 euro betalen, zo heeft hij woensdag vernomen. Hij negeerde de coronamaatregelen van de overheid om bij aankomst in Madrid eerst in quarantaine te gaan. ‘Een ernstig misdrijf’, oordelen de Spaanse autoriteiten.

De zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip raakte ruim een week geleden betrokken in een schandaal in Spanje. Kort samengevat: hij kwam op zondag 24 mei vanuit Brussel aan in Madrid. In principe moest hij eerst twee weken in quarantaine gaan, maar hij reisde direct door naar Córdoba. Daar woonde hij twee feestjes bij, het eerste op maandag en het tweede op dinsdag. Nadien werd hij ziek en testte hij positief op het coronavirus.

Het bestuur van de autonome gemeenschap Andalusië, waaronder Córdoba valt, heeft prins Joachim nu laten weten dat hij een boete van 10.400 euro moet betalen. Hij beging een ‘ernstig misdrijf tegen de wet voor de bescherming van de veiligheid van de burgers’, luidt het. Joachim heeft twee weken om in beroep te gaan. Als hij de boete betaalt, en zo zijn fout erkent, wordt het dossier geklasseerd. Dan wordt het bedrag zelfs gehalveerd naar 5.200 euro.

Na het uitbreken van het schandaal heeft Joachim zich al geëxcuseerd via zijn advocaat. Letterlijk: ‘Ik bied mijn excuses aan voor het niet-respecteren van alle quarantainemaatregelen tijdens mijn reis. In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen. Joachim van België.’