Vluchtafhandelaar Swissport gooit definitief handdoek

De failliet verklaarde afhandelaar zal geen doorstart maken op de luchthaven van Zaventem. Er lopen onderhandelingen met Aviapartner om een deel van de taken over te nemen.

De 1.500 personeelsleden van vluchtafhandelaar Swissport Belgium krijgen definitief hun ontslag. Het bedrijf, dat gisteren failliet werd verklaard, zal geen doorstart maken op de luchthaven van Zaventem. De ondernemingsrechtbank, die het faillissement heeft uitgesproken, had gisteren drie curatoren aangesteld om te onderzoeken of het bedrijf een deel van zijn activiteiten nog verder kon zetten. Maar gezien de slechte financiële situatie van Swissport hebben zij vandaag besloten dat er geen oplossing is.

Er is niet genoeg cash in het bedrijf om de activiteiten (tijdelijk) te hernemen, en met de huidige contracten zou alleen met verlies kunnen worden gewerkt. Bovendien staat er geen kandidaat-overnemer klaar voor het bedrijf, dat al jaren structureel verlies maakt (DS 9 juni). Door het faillissement is Swissport zijn vergunning voor Brussels Airport kwijtgespeeld, waardoor een mogelijke overnamekandidaat die ook niet automatisch toebedeeld krijgt.

‘Drama’

‘Dit is een drama’, reageren de vakbonden. ‘1.500 gezinnen komen in de kou te staan, en de politiek steekt weeral zijn hoofd in het zand.’ De vakbonden hadden gisteren een onderhoud met minister van Mobiliteit François Bellot (MR), maar spreken van een ‘dovemansgesprek’. ‘Er was geen enkel initiatief om de tewerkstelling te garanderen voor de werknemers van Swissport’, staat in een gemeenschappelijk communiqué.

Niet alleen voor de personeelsleden van Swissport is dit een harde klap, ook de luchthaven ziet zijn heropstart, volgende week, in het gedrang komen. Onder meer Brussels Airlines werkt samen met Swissport om zijn vluchten af te handelen. Swissport begeleidt daarbij onder meer de vliegtuigen naar de startbaan en tankt ze bij.

Aviapartner, die na het faillissement van Swissport, als enige nog een licentie heeft voor de afhandeling op Brussels Airport, zou nu ten minste een deel van de activiteiten willen overnemen. Het bedrijf van Laurent Levaux onderhandelt onder meer met Brussels Airlines.