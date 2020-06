BYAR: ‘We geven de overheid een maand de tijd’

De organisatie Belgian Youth Against Racism (BYAR) zei tijdens een persconferentie dat ze ‘de overheid een maand de tijd geven om concrete beloftes te maken’. Als er geen actie komt tegen racisme, wil de organisatie opnieuw de straat op.

‘Het is niet duidelijk wie de leiding heeft in dit land, welke regels we moeten volgen’, zei Aimé Schrouwen van BYAR tijdens een persconferentie. ‘De wetboeken zijn ontregeld, pro-Deo is onwerkbaar, een rechtszaak is te duur en de afstand van de burger tot de rechter is te duur.’ Daarom roept de organisatie de overheid op om enkele zaken op orde te zetten. ‘We geven jullie een maand de tijd om enkele concrete beloftes te maken: racisme moet harder bestraft worden, er moeten meer praktijktesten komen, comité P moet strenger gecontroleerd worden en de standbeelden van Leopold II moeten minstens een educatieve invulling krijgen’, zei Schrauwen. ‘Als er na een maand niets gebeurd is, gaan we over heel het land acties organiseren tot we gehoord worden.’

Er werd een standbeeld van Leopold II weggehaald in Ekeren omdat het beschadigd was, en het is niet zeker of zal worden teruggeplaatst. ‘We hadden het standbeeld liever in een museum gezien, want we mogen de geschiedenis niet vergeten’, zei Inas Djelloul. ‘We zouden graag een nieuw standbeeld zien, niet van Leopold II, maar van de helden van vandaag, de mensen die het land draaiende hebben gehouden tijdens de coronacrisis.’

BYAR distantieert zich ook van de rellen die er waren na de betoging in Brussel afgelopen zondag. ‘De rellen waren met mensen die niets met de betoging te maken hebben’, zei Anis Agris tijdens de persconferentie. ‘De betoging is vreedzaam verlopen, achteraf ging er opeens veel fout, zowel door de politie als de betogers. Dat moet stoppen, ik roep iedereen op om met elkaar te gaan praten.’

Tijdens de betogingen afgelopen zondag in Brussel en Antwerpen plaatsvonden, werden 240 mensen gearresteerd. BYAR verzamelde 55 getuigenissen waarin jongeren volgens hen niet correct werden behandeld door de Antwerpse en Brusselse politie. ‘Met deze getuigenissen, die we met naam en toenaam mogen delen, zullen we een collectieve klacht neerleggen bij Comité P’, zei Anis Agris.