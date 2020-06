Roger Federer komt dit seizoen niet meer in actie

Roger Federer heeft enkele weken geleden een kijkoperatie aan de rechterknie ondergaan. De 39-jarige Zwitser meldt nu dat zijn seizoen erop zit.

In februari werd Federer al eens geopereerd aan dezelfde knie. Hij had toen veel last gehad van het gewricht tijdens de Australian Open, waar hij in de halve finale verloor van Novak Djokovic. De Zwitser plande een comeback tijdens het grasseizoen, maar door de coronacrisis ligt het circuit al sinds maart stil.

Federer werd in 2016 al eens geopereerd aan de rechterknie. Hij miste daardoor de Olympische Spelen in Rio en de US Open, maar kwam sterk terug met winst in de Australian Open van 2017.

‘Net als in de aanloop naar 2017 zal ik alle tijd nemen, zodat ik weer 100% op mijn hoogste niveau kan spelen. Ik zal de fans en de toernooien missen, maar ik kijk ernaar uit iedereen terug te zien bij de start van 2021’, zegt de twintigvoudige grandslamwinnaar.