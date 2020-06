L’Oréal neemt transmodel aan als adviseur na felle kritiek

Munroe Bergdorf is weer welkom bij L’Oreal drie jaar na haar ontslag. Aanleiding was toen een Facebook-post waarin Bergdorf racisme aankaartte.

In de nasleep van de dood van George Floyd vindt een verzoening plaats tussen het Afro-Amerikaanse transmodel Munroe Bergdorf en L’Oréal Paris.

L’Oréal haalde Bergdorf binnen in 2017 als eerste transgender model voor het cosmeticamerk. Ze maakte deel uit van de #allwortthit-campagne en was volgens het merk ‘het gezicht van de moderne diversiteit’. Maar enkele dagen later eindigde de samenwerking alweer. Bergdorf kreeg haar ontslag omdat ze in een online reactie schreef dat ze ‘geen energie meer had om over het raciale geweld van witte mensen te spreken’. En ook: ‘Ja, alle witte mensen. Want de meesten onder jullie realiseren zich niet of weigeren te erkennen dat jullie bestaan, privilege en succes als ras gebouwd is op de rug, het bloed en de dood van gekleurde mensen.’

L’Oréal noemde dat toen een uitspraak die botste met de waarden van het merk.

Dat L’Oréal na de dood van Floyd een Black Lives Matter-boodschap deelde, schoot bij Bergdorf in het verkeerde keelgat. Na een gesprek met L’Oréal bood ceo Delphine Viguier haar excuses aan, meldt BBC. ‘Hoewel we er beiden van overtuigd zijn dat negatieve labels niet gebruikt moeten worden om alle individuen in een groep te definiëren, begrijp ik het trauma en de pijn achter de woorden van Munroe nu beter’, zegt Viguier. ‘Ik heb spijt van het gebrek aan dialoog en steun van het bedrijf voor Munroe ten tijde van het ontslag. We hadden meer moeten doen om een gesprek over verandering mogelijk te maken. We steunen het gevecht van Munroe tegen systematisch racisme en als bedrijf.’

Bergdorf krijgt nu een plaats als adviseur binnen de diversiteitsraad van L’Oréal.