Vluchtafhandelaar Swissport gooit definitief handdoek

De failliet verklaarde afhandelaar zal geen doorstart maken op de luchthaven van Zaventem. Er lopen onderhandelingen met Aviapartner om een deel van de taken over te nemen.

De 1.500 personeelsleden van vluchtafhandelaar Swissport krijgen definitief hun ontslag. Het bedrijf, dat gisteren failliet werd verklaard, zal geen doorstart maken. De ondernemingsrechtbank had drie curatoren aangesteld om te onderzoeken of het bedrijf de activiteiten nog even verder kan zetten. Maar zij zien geen oplossing. Er is niet genoeg cash in het bedrijf en er is geen zicht op een kandidaat-overnemer.

Aviapartner, die na het faillissement van Swissport, als enige nog een licentie heeft voor de afhandeling, zou ten minste een deel van de activiteiten willen overnemen. Het bedrijf van Laurent Levaux onderhandelt onder meer met Brussels Airlines, dat vanaf maandag zijn vluchten opnieuw opstart.

‘Dit is een drama’, reageren de vakbonden.