Wolf bijt koe dood in gebied van Grote Nete

Nadat vermoedelijk twee schapen werden doodgebeten door een wolf, is nu ook in het gebied van de Grote Nete, de streek in Berlaar en Kessel (Nijlen), een doodgebeten koe teruggevonden.

De gemeente Nijlen heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat de koe dood werd aangetroffen in een wei en dat de bijtsporen duidelijk richting een wolf wijzen. Ze waarschuwen dat de wolf vermoedelijk nog enkele dagen in de regio zal rondzwerven. Landbouwers wordt gevraagd om schapen, klein- en pluimvee en runderen ’s nachts op te hokken. Indien mogelijk, is het ook aangeraden om de weide elektrisch te omheinen.

Eerder deze week werd de wolf al gespot in de Kempense gemeenten Lier en Duffel. Vermoedelijk beet het dier ook twee schapen dood in een weide in Duffel, waar eveneens de typische bijtsporen werden vastgesteld. Zes andere schapen waren verwond. In totaal zagen minstens drie getuigen de wolf rondzwerven in het gebied.

Het Agentschap Natuur en Bos zei eerder al dat het allicht om een nieuwe wolf gaat. Dat betekent dat er in totaal al vijf wolven in Vlaanderen zouden ronddolen. ‘Twee wolven zitten in Limburg, August en Noëlla. Zij kregen intussen ook welpjes. De drie andere zwerven rond’, aldus wolvenkenner Jan Loos van vzw Welkom wolf.