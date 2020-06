‘Ik Koop Belgisch’ pakt uit met nieuw platform

Het initiatief ‘Ik Koop Belgisch’ wordt deze week extra in de kijker gezet met acties op Instagram, maar ook met de lancering van een nieuw platform. Consumenten kunnen er 1.500 lokale artiesten, ontwerpers en merken ontdekken. Ambassadrice is Elodie Ouédraogo.

De huidige coronacrisis laat haar impact enorm voelen op onze lokale economie. Ik Koop Belgisch wil daarom het Belgische creatieve talent nog eens extra in de verf zetten. Met een vernieuwd platform inspireert, informeert en moedigt het iedereen aan om Belgische merken en producten te leren kennen, te kopen en te delen met hun omgeving.

De nieuwe website verzamelt meer dan 1.500 Belgische artiesten, designers, merken en bedrijven uit verschillende creatieve sectoren zoals mode, design, maar ook kunst, media, illustraties, boeken, film, muziek en videogames. Voortaan heeft de website ook een locatiezoeker per stad of gemeente en door middel van interactieve foto’s zul je ook meteen producten kunnen kopen via de website.

‘Het is nu belangrijker dan ooit. Belgisch kopen is voor mij meer dan een hashtag. Het is een vorm van respect voor de kennis en het savoir-faire die België rijk is’, zegt Elodie Ouédraogo, de ambassadrice sinds de start van dit initiatief in 2015.