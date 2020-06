Colruyt deelt persoonlijke handvatten uit om op je winkelkar te klikken

Vrijdag start Colruyt in 30 winkels met het uitdelen van ‘Clipeez’ aan hun klanten, afneembare handvatten voor op de winkelkar. De Clipeez moeten eind deze zomer bij alle klanten verspreid zijn.

Clipeez zijn herbruikbare handvatten die het aanraken van de winkelkar onnodig maken en zo het besmettingsgevaar van de kar verkleinen. ‘Hou ze vast en hou ze bij’, klinkt het in het persbericht van Colruyt. De Clipeez komen van Clics Toys, een speelgoedfabrikant uit Wuustwezel, en moeten tegen eind juli alle 6 miljoen uitgedeeld zijn.

‘Iedere klant moet op termijn zijn eigen setje ontvangen hebben. Naar analogie met onze herbruikbare groenten- en fruitzakjes kan de klant deze dan bij elk winkelbezoek gebruiken’, zegt persverantwoordelijke Silja Decock.

Hygiënepunten

Clipeez zijn gemaakt op maat van de Colruytkar en kunnen gebruikt worden in alle winkels van de groep. Ook in de Dreamland, Bio-Planet of Spar kan een klant dus zijn eigen handvatten op de winkelkar klikken. Volgens regiodirecteur Colruyt Laagste Prijzen Geert Gilis zullen ze net als mondmaskers deel uit maken van het nieuwe normaal. ‘Ook nu de coronamaatregelen versoepelen, blijft de veiligheid van onze klanten een topprioriteit voor ons’, zegt hij.

Vanaf vrijdag start Colruyt met het uitdelen van gratis setjes in zes regio’s (waaronder in West-Vlaanderen en rondom Brussel). Op het einde van de zomer zullen de handvatten te koop zijn in de winkels en wil Colruyt ook hygiënepunten hebben geïnstalleerd waar klanten, met of zonder Clippiez, naar wens hun handen en kar kunnen ontsmetten. ‘Op die manier kunnen de medewerkers aan de ingang weer in de winkel aan de slag en kunnen wij de laagste prijzen blijven garanderen’, aldus Gilis.