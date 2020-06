George Floyd, de zwarte Amerikaan die twee weken geleden om het leven kwam na politiegeweld, werd dinsdag begraven. De uitvaartplechtigheid vond plaats in Houston, waar Floyd opgroeide, en was wereldwijd live te volgen. Naast zijn familie, namen ook heel wat prominenten het woord. In bovenstaande video zetten we enkele opvallende momenten op een rij.