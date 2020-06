Droogte wordt erger: 85 procent van de grondwaterstanden historisch laag

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van de Vlaamse milieumaatschappij. Op 85 procent van de locaties is de grondwaterstand historisch laag tot historisch zeer laag.

De trend van mei zet zich verder in juni: het is droger dan normaal voor de tijd van het jaar en dat uit zich op de Vlaamse grondwaterstanden, die historisch laag zijn. Dat zegt een analyserapport dat de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) woensdag vrijgaf.

Historisch gezien was op 7 juni het grondwaterstand op 55% van de locaties ‘laag’, op 33 procent was dat zelfs ‘zeer laag’. Dat maakt dat 85 procent van de locaties geclassificeerd zijn als historisch 'laag' tot 'zeer laag'. Op 13 procent was het grondwater 'normaal' en op 2 procent van de locaties spreekt het VMM van een 'hoog' grondwaterstand.

Tijd van het jaar

Dalingen van het grondwaterstand zijn op zich te verwachten in deze tijd van het jaar, klinkt het. Maar als je de grondwaterstand enkel relatief vergelijkt, en dus rekening houdt met de periode, is nog altijd 60% van de grondwaterstanden zeer laag en 25 procent laag. Samen vormt dat nog steeds 85 procent. In de relatieve vergelijking wordt 14% van de locaties als normaal gezien en slechts 1 procent als hoog.

‘Vooral het aandeel zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar nam vanaf midden maart stelselmatig toe door het uitblijven van belangrijke hoeveelheden neerslag in combinatie met een hoge verdamping’, luidt het in het rapport. ‘Voor de tijd van het jaar vertonen de peilen op de locaties van de grondwaterstandindicator nu meer lage tot zeer lage grondwaterstanden dan een jaar geleden.’ In juni 2019 viel ‘slechts’ 61 procent van de locaties in de lage tot zeer lage categorieën.

Mei 2020 vs. juni 2020

‘Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 95% van de locaties gedaald, op 2 procent van de locaties gelijk gebleven en op 3% van de locaties gestegen.’

Indien het droge weer blijft, verwacht het VMM dat er volgende maand op ongeveer 73 procent van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal weer zakt dat nummer naar 27 procent en bij nat weer zou het kunnen zakken naar 10 procent.

Kraanwater

2020 is het vierde droge jaar op rij, maar momenteel is er nog geen grootschalig proactief plan tegen droogte. De Waterbeleidsnota, die onlangs door de Vlaamse regering goedgekeurd werd, is meer een visie dan een pakket maatregelen. In Overijse was het vorige maand nog alle hens aan dek toen daar even geen water meer uit de kraan kwam. Wetenschappers zoals Marjolein Vannoppen (UGent) en Patrick Meire (UAntwerpen) gaven toen aan dat we het water dat we hebben langer moeten vasthouden, meer laten infiltreren en meer hergebruiken, tot gezuiverd afvalwater voor drinkwater toe. Ook ontharding en meer groen in de steden zijn nodig, klinkt het.