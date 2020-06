Zweden stopt na 34 jaar onderzoek naar moord premier Olof Palme

Zweden stopt het onderzoek naar de moord op premier Olof Palme in 1986. De openbare aanklager gaat ervan uit dat Stig Engström de moordenaar was, maar omdat de man twintig jaar geleden gestorven is, kan hij niet worden vervolgd. Dat zei hoofdaanklager Krister Petersson op een persconferentie.

‘Omdat hij overleden is, kan ik hem niet in beschuldiging stellen en hem niet ondervragen. Daarom heb ik ervoor gekozen het onderzoek af te sluiten’, zo verklaart Krister Petersson, de Zweedse procureur die het onderzoek naar de 34 jaar oude moord leidt. Het onderzoek kan wel altijd opnieuw geopend worden als er nieuwe elementen zouden opduiken.

De moord op Palme gebeurde op 28 februari 1986, toen de premier samen met zijn vrouw de bioscoop verliet in Stockholm. Hij werd op straat neergeschoten, zijn vrouw Lisbet hield er een schampschot aan over. Palme stierf uiteindelijk in het ziekenhuis en de politie startte een ware klopjacht. Duizenden mensen werden ondervraagd, de premier had omwille van zijn uitgesproken links gedachtegoed heel wat politieke vijanden, en maar liefst 134 mensen hebben de moord de voorbije jaren opgeëist.

Stig Engström was een grafisch vormgever die op politiek vlak tegen Olof Palme was. Toch werd hij door de politie vooral gezien als een ooggetuige. Maar omdat hij gedurende de maanden na de schietpartij zijn verklaringen steeds wijzigde, schilderde de politie hem snel af als onbetrouwbaar en aandachtszoeker.

In 2016 komen enkele schrijvers en journalisten Engström wel op het spoor en zij duidden hem wel aan als de moordenaar van de oud-premier. Volgens de recherche zijn er veel indirecte bewijzen waaronder de wapens die Engström in huis had.

De sociaaldemocratische politicus Olof Palme was van 1969 tot 1976 en van 1982 tot 1986 premier van Zweden. Op 28 februari 1986 werden hij en zijn vrouw in Stockholm op straat neergeschoten toen ze terugkwamen van de bioscoop. Palme kwam daarbij om het leven, zijn vrouw raakte gewond.