KU Leuven opnieuw in top 100 van internationale ranking van beste universiteiten

De KU Leuven staat dit jaar opnieuw in de top 100 van de internationale ranking van de beste universiteiten van Quacquarelli Symonds (QS). De universiteit staat op plaats 84, vier plaatsen lager dan vorig jaar.

De ranglijst wordt opgesteld op basis van verschillende parameters, met de academische reputatie als belangrijkste. Die wordt bepaald aan de hand van de mening van meer dan 100.000 academici wereldwijd. Voorts spelen onder meer het gemiddeld aantal citaties per faculteit, het gemiddeld aantal studenten per academisch personeelslid en het aandeel internationale onderzoekers en internationale studenten mee.

De KU Leuven is net zoals vorig jaar de enige Belgische universiteit in de top 100. De Universiteit Gent, de Université Catholique de Louvain en de Vrije Universiteit Brussel staan op de 135ste, 189ste en 200ste plaats. De Universiteit Antwerpen staat op nummer 238, de Universiteit van Hasselt op de 456ste plaats. De ULB (250), de Universiteit van Luik (451) en de Universiteit van Bergen (651-700) vallen eveneens uit de top 200.

Top tien

Zoals steeds bestaat de top 10 van beste universiteiten uit Amerikaanse en Britse universiteiten, met als top drie de Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University in Californië en Harvard University in Massachusetts. De University of Oxford is met de vijfde plaats de eerste Europese universiteit in de lijst.

Toch wijst QS erop dat 112 van de 153 Amerikaanse universiteiten in de lijst gezakt zijn. ‘De Amerikaanse hegemonie in het hoger onderwijs blijft afnemen door een toenemende competitiviteit wereldwijd. Die is gedreven door strategische financiering, inspanningen rond internationalisering en sterke banden tussen onderwijs en industrie’, zegt researchdirecteur van QS Ben Sowter. De Aziatische universiteiten doen het dan weer beter dan ooit, met 26 universiteiten in de top 100.