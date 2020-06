Vijftien miljoen mondmaskers voldoen niet aan veiligheidsnorm

De vijftien miljoen herbruikbare mondmaskers die Defensie door het Luxemburgse bedrijf Avrox liet leveren voldoen niet aan de Belgische en internationale aanbevelingen. Dat schrijft Le Soir vandaag.

Maanden was het wachten op de levering van een lading mondmaskers voor elke Belg. Maandag was het dan eindelijk zo ver. Een stock van vijftien miljoen herbruikbare maskers landde op Belgische bodem. Maar wat blijkt nu? De maskers voldoen niet aan de nodige eisen.

Zo kunnen ze enkel met de hand op een temperatuur van 30 graden gewassen worden. Volgens de richtlijnen wordt het virus pas vanaf een halfuur durende wasbeurt op 60 graden vernietigd. Dat is opmerkelijk want eerder werden al andere leveranciers door Defensie niet weerhouden omdat de maskers met soortgelijke problemen kampten. Volgens sectororganisaties Creamoda, Febelsafe en FBT vormen de maskers daardoor zelfs een gevaar voor de volksgezondheid en mogen ze dus niet in omloop gebracht worden.

Adviezen altijd gevolgd

Normaal gezien kan elke Belg vanaf 15 juni een masker bij zijn lokale apotheek afhalen. Defensie en producent Avrox verdedigen zich en stellen dat er geen probleem met de maskers is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageerde deze ochtend in de studio LN24 dat bij de bestelling van de maskers altijd de adviezen van de WHO is gevolgd.