China wil niet deelnemen aan gesprekken met VS en Rusland over ontwapening

China zal niet deelnemen aan de ontwapeningsgesprekken met de Verenigde Staten en Rusland. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd.

Vertegenwoordigers van de VS en Rusland komen op 22 juni in Wenen bijeen voor een nieuwe overlegronde over de beperking van het arsenaal aan nucleaire wapens. Washington had ook China bij die onderhandelingen willen betrekken. Maar Peking blijkt niet van plan om daarop in te gaan.

‘We hebben gemerkt dat, telkens dit aan de orde komt, de VS proberen om China in deze kwestie te betrekken’, zegt Hua Chunying, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS proberen op die manier de aandacht af te leiden van hun eigen verantwoordelijkheid, zo klinkt het ook.

Wapenbeheersingbedragen

Vorig jaar trokken Rusland en de VS zich terug uit het INF-verdrag, dat landgebaseerde kernraketten voor de korte en middellange afstand verbood. Washington beschuldigde Moskou ervan zich niet aan de afspraken te houden, maar gaf ook aan niet gebonden te willen zijn door verdragen waarbij opkomende macht China niet betrokken is. Trump zegt dat de nucleaire capaciteit en het aantal raketten van Peking snel toenemen.

Van alle voorgaande afspraken tussen de Verenigde Staten en Rusland rond wapenbeheersing is nog maar één verdrag van kracht. Dat is het START-verdrag, dat eind volgend jaar afloopt, en de grootte van hun arsenaal in toom houdt. In het akkoord werden ook afspraken gemaakt over inspectie- en controlesystemen.