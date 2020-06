Camera’s brengen drukte aan kust in kaart

Een netwerk van zo’n 250 slimme camera’s gaat deze zomer de drukte in onze Vlaamse kustgemeenten meten. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het belooft een drukke zomer te worden aan zee. Nu heel wat mensen hun buitenlandse vakantieplannen mogelijk in het water zien vallen, wordt de Vlaamse kust voor velen wellicht het alternatief. Om de spreiding maximaal te garanderen en te monitoren of niet te veel mensen op dezelfde plek samen klitten, gaan de Vlaamse kustgemeenten 250 slimme camera’s installeren. Die kunnen bijvoorbeeld registreren wanneer een bepaalde plaats op de dijk of in het centrum te druk wordt.

Ga naar huis

Op die manier zullen de kustgemeenten kunnen anticiperen op een grote toestroomt, zegt West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé in De Tijd. ‘Op topdagen zijn er zeker 750.000 bezoekers aan de kust. Er is nood aan een vorm van monitoring om de massa beheersbaar te houden.’ Volgens Decaluwé kan de politie door een druktekaart bepaalde zones extra in het oog houden en zullen gegevens ook doorgespeeld worden naar het Vlaams Verkeerscentrum en de NMBS. Op die manier kunnen mensen die op weg naar de kust zijn eventueel aangemaand worden voor een andere badplaats te kiezen of om bij extreme drukte toch weer gewoon naar huis te keren.