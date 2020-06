Almaci: ‘Progressieve coalitie voor progressief beleid’

Groen-voorzitster Meryem Almaci hoopt op een scherp project van de volgende regering. Ze hamert er in De Ochtend op Radio 1 op dat na corona een sociale omslag volgt. Die kan volgens haar enkel met een progressieve coalitie.

Op het voorzichtig geflirt tussen PS en N-VA wilde Almaci (Groen) niet te veel ingaan. Gisteren nog liet Paul Magnette, de voorzitter van de Waalse socialisten, op het partijbureau verstaan dat ‘Vivaldi dood is’ en dat de Groenen dus niet te veel moeten hopen op een post in de regering. SP.A-voorzitter Conner Rouseau probeert op dit moment de laatste plooien glad te strijken. ‘Ik word onpasselijk van al dat gespin. Het is de reden waarom steeds meer mensen zich afkeren van de politiek’, reageert Almaci die de deur toch openlaat voor een eventuele regeringsdeelname. ‘Het is moeilijk commentaar geven als er nog niets concreet op tafel ligt. Als derde grote partij staan wij wel open voor wat er eventueel mogelijk is. Of wij geofferd worden? (lacht)’

Inhoud voor samenstelling

Vrijdag zal er met een nieuwe superkern sowieso meer duidelijkheid moeten komen over de toekomst van politiek België. Met de volmachten van de regering Wilmès op haar laatste benen, moet stilaan een nieuw project vorm krijgen. Voor Almaci mag de coronacrisis daar zeker een wake-up call in gespeeld hebben. ‘We zijn het erover eens dat na corona niets hetzelfde zal zijn’, zegt ze. Almaci vraag daarbij meer aandacht voor de beroepsgroepen die het land in deze crisis recht hebben gehouden, zoals verplegers en verzorgers in woonzorgcentra. Volgens de voorzitster zal daarvoor een ‘scherp project’ nodig zijn. Daarbij vindt ze naar eigen zeggen al wel aansluiting met enkele partijen waaronder de CD&V. ‘Ik geloof dat een progressieve coalitie nodig is voor een progressief beleid’, aldus Almaci. ‘De inhoud van het project komt voor de samenstelling.’

Duitse miljoeneninvestering

Een veelbesproken maatregel kreeg de groene partij er vorige week al door op de Superkern. Vriend en vijand reageerden verrast toen bleek dat elke Belg plots een tienrittenkaart voor de trein zou ontvangen. ‘Het is geen verrassing dat wij als groene partij voor een transitie naar meer en beter openbaar vervoer willen gaan. Ik ben jaloers op Duitsland dat in volle coronatijd miljoenen investeert in de Deutsche Bahn. We denken ook dat de kosten voor zo’n maatregel al bij al wel zullen meevallen.’

Dat de zet niet werd doorsproken met NMBS-ceo Sophie Dutordoir betreurt Almaci. Al benadrukt ze ook dat de komende regering werk moet maken van investeringen in het openbaar vervoer. ‘Het sociaal examen vindt vrijdag (wanneer de leden van de superkern weer samenkomen, red.) plaats.’