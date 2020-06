Een gratis Rail Pass voor elke Belg. Het was een van de opvallendste maatregelen uit het steunpakket van de regering vorige week. Maar nu dat concreet moet worden, is het lang niet meer zeker of dat er ook echt van komt. Zelfs de groenen, die dat zelf hebben voorgesteld, lijken er niet meer per se aan vast te willen houden.

'We kijken uit naar het resultaat van het overleg tussen de regering en de NMBS.' Dat lijkt het enige wat Groen nog kwijt wil over de maatregel om elke Belg een gratis tienrittenkaart voor ...