TUI schrapt ongeveer kwart aanbod zomerseizoen: ‘een paar honderdduizend’ klanten getroffen

Reisoperator TUI schrapt in zijn aanbod om deze zomer met een rendabele bezetting te kunnen vliegen. ‘We hadden geen keuze.’

Reisoperator TUI heeft afgelopen weekend verder in zijn aanbod voor de zomer gesnoeid. De planning was vorig jaar uitgetekend, maar de coronacrisis schudde die grondig dooreen. TUI houdt door het virus zijn vluchten sinds maart aan de grond. Op 1 juli schiet het weer uit de startblokken, al schrapt het alles samen ongeveer een kwart van het aanbod, zegt woordvoerder Piet Demeyere. ‘Een paar honderdduizend’ klanten worden daarbij getroffen.

Dat er pas afgelopen weekend duidelijkheid kwam, komt omdat TUI tot vorige woensdag moest wachten op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat de Europese binnengrenzen weer opengaan. ‘Pas toen konden we een realistisch vluchtplan opstellen voor het hoogseizoen’, zegt ­Demeyere. ‘We hadden geen andere keuze dan in de frequenties te snoeien. Anders zouden te veel stoelen leeg blijven en kunnen we niet met een rendabele bezetting vliegen.’

Volgens Demeyere heeft TUI ­zo veel mogelijk geprobeerd alternatieven aan te bieden. De vluchten die nu op de website staan, zijn wel bevestigd. Reizigers die hun vlucht geannuleerd zien, kregen daarover een e-mail.

Klanten die binnen de vijf dagen na ontvangst van de e-mail reageren, kunnen hun reis omboeken naar een andere datum tegen ­dezelfde prijs, als de nieuwe vluchtdatum maximaal drie dagen eerder of later valt dan de oorspronkelijke vlucht. Dat schrijft TUI in een persbericht dat het gisteravond verstuurde. Ook als dezelfde reis kan doorgaan, maar vanuit een andere Belgische luchthaven, is de omboeking kosteloos.

‘De eerste dagen na aankondiging van de opheffing van het reisverbod brachten enige verwarring met zich mee’, schrijft TUI in het persbericht. De reisoperator ‘garandeert een rechtzetting voor reizigers aan wie de voorbije dagen een andere regeling werd mee­gedeeld’.

Impact op banen?

Of het gekortwiekte aanbod impact zal hebben op het Belgische personeel van de Duits-Britse reisgroep, is nog niet duidelijk. TUI kondigde eerder aan wereldwijd tot 8.000 banen te willen schrappen of niet meer in te vullen, maar er werd geen verdeling gemaakt over de verschillende landen. ‘De studie voor het personeelsbestand is nog volop bezig’, zegt Demeyere. In België werken ongeveer 2.600 mensen voor TUI.