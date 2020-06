Soap na BK veldlopen blijft duren: Bouchikhi legt zich niet neer bij uitspraak en gaat in beroep

Soufiane Bouchikhi gaat in beroep tegen de beslissing van de Tuchtcommissie van de Belgische atletiekbond, zo laat hij zelf weten. De commissie besliste dinsdag om atleten Dieter Kersten en Isaac Kimeli en hun coach Tim Moriau vrij te spreken van ongeoorloofde wedstrijdmanipulatie op het BK veldlopen van 1 maart.

Bouchikhi had vijftien dagen om in beroep te gaan, maar had aan een halve dag voldoende. De hele zaak moet nu nog eens worden overgedaan voor de Beroepscommissie van de Belgische atletiekbond, waarin drie andere rechters zullen zetelen dan eerder in de Tuchtcomissie.

Kimeli liet op het BK in Brussel de tweede plaats - na winnaar Soufiane Bouchikhi - aan zijn ploegmaat Dieter Kersten. Die geste had niet alleen gevolgen voor de BK-uitslag, maar ook voor de eindstand van de CrossCup. Het was zo Kersten die met de eindzege aan de haal ging, ten koste van Bouchikhi. Die laatste zag in het manoeuvre van Kimeli een teken van onsportief gedrag en zelfs een overtreding van de regels omtrent het beïnvloeden van de uitslag. Bouchikhi legde klacht neer, de zaak kwam voor de Tuchtcommissie.