Vincent Kompany zei nee, dus haalt Pep Guardiola maar nieuwe assistent uit Spanje

Manchester City heeft dinsdag Juan Manuel Lillo aangesteld als nieuwe assistent. De 54-jarige Spanjaard is de opvolger van Mikel Arteta, die eind vorig jaar overnam als hoofdcoach bij Arsenal. Lillo komt over van de Chinese tweedeklasser Qingdao Huanghai, die hij vorig jaar naar promotie naar de Chinese hoogste klasse leidde.

Aanvankelijk zou Pep Guardiola aan Vincent Kompany hebben gedacht als nieuwe assistent maar die zei nee en verkoos in Anderlecht te blijven.

Hoofdcoach Pep Guardiola en Lillo kennen elkaar al jaren. Guardiola werkte aan het einde van zijn spelersloopbaan nog met Lillo als coach bij het Mexicaanse Dorados. Verder coachte Lillo in Spanje onder meer Real Zaragoza, Salamanca, Tenerife, Almeria en Real Sociedad, in Japan Vissel Kobe en in Colombia Atletico Nacional en Millonarios.

Manchester City herbegint de Premier League op 17 juni met een inhaalwedstrijd tegen Arsenal. Kevin De Bruyne en co staan tweede in de tussenstand met een achterstand van liefst 25 punten op koploper Liverpool.