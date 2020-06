VRT en RTBF maken samen fictiereeks rond Bende van Nijvel

De VRT en de Waalse RTBF gaan voor het eerst samen fictie maken. ‘1985’ gaat over de Bende van Nijvel en volgt enkele jonge volwassenen die een opleiding bij de rijkswacht volgen, terwijl het land afglijdt in een crisis.

‘Gebaseerd op waargebeurde feiten’, luidt het onderschrift bij 1985, een coproductie tussen VRT en RTBF. Die nieuwe fictiereeks, waaraan al twee jaar research voorafging, moet een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ons land belichten: de Bende van Nijvel. De kijker volgt vrienden Marc en Franky, die het platteland ruilen voor Brussel, om een carrière te beginnen bij de rijkswacht. En Franky’s zus Inge, die er rechten gaat studeren. Algauw belanden ze in het oog van de storm, wanneer een bende brutale overvallen pleegt en spanningen tussen onderzoekers verhinderen dat de zaak opgelost raakt.

‘1985 brengt het verhaal van het verlies van onschuld: niet enkel van de drie jongeren maar ook van de Belgische democratie’, klinkt het voorts.

1985 is meteen het eerste fictieproject dat de VRT en de RTBF samen maken. Olivier Goris, netmanager van Eén: ‘De periode waarin de Bende van Nijvel opereerde, was moeilijk voor heel België. De serie focust niet enkel op de Bende, maar toont ook de tijdgeest van de woelige jaren tachtig. Misschien is een sterke fictiereeks wel de beste manier om die cruciale periode terug tot leven te roepen en beter te begrijpen. We zijn dan ook blij dat we dat samen met RTBF kunnen doen: zij zijn de meest geschikte partner voor dit gemeenschappelijk verhaal over een donker hoofdstuk in onze geschiedenis.’

De reeks wordt geschreven door Willem Wallyn (De 16) en geregisseerd door Wouter Bouvijn (De twaalf). Stijn Coninx, die met Niet schieten in 2018 al een film uitbracht over de Bende, is betrokken als creatief adviseur. De opnames starten volgend jaar, ten vroegste in 2022 moet het resultaat te zien zijn op tv.